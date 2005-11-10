Ufficiale Spezia, Baldetti va in prestito in Serie D: giocherà nel Ligorna di Claudio Terzi

Il giovane terzino destro, classe 2007, tornerà a lavorare con il tecnico che ha avuto nelle ultime stagioni nella Primavera dello Spezia: "La sua chiamata è stata determinante"

Lo Spezia ha annunciato che il giovane terzino Baldetti, classe 2007, andrà a giocare in Serie D. Per lui è infatti stato ratificato il prestito al Ligorna dove troverà ad allenarlo quel Claudio Terzi che lo ha avuto nel settore giovanile degli aquilotti.

La nota dello Spezia su Baldetti

Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all'SC Ligorna 1922, le prestazioni sportive del calciatore, classe 2007, Andrea Baldetti. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione.

La nota del Ligorna su Baldetti e le sue prime parole

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare l'arrivo di Andrea Baldetti, nuovo giocatore biancazzurro per la stagione sportiva 2026/27

⠀

Classe 2007, Baldetti approda al Ligorna dopo aver completato il proprio percorso di crescita nel Settore Giovanile dello Spezia, arrivando fino alla formazione Primavera, ritrovando così Mister Terzi in Biancazzurro. Terzino destro di spinta, può essere impiegato anche come esterno di centrocampo

⠀

Queste le parole del giocatore: «Ringrazio il Presidente e il Direttore, sono davvero entusiasta di iniziare questa avventura con il Ligorna. La chiamata da parte del mister è stata determinante, in quanto la sua determinazione e la sua visione per la squadra mi hanno trasmesso subito una grande carica. Da questa stagione mi aspetto una crescita importante, sia a livello personale che di gruppo. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare il massimo per questa maglia»

⠀

Ad Andrea il più caloroso benvenuto nella famiglia biancazzurra e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia del Ligorna.