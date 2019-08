© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Palermo avrebbe intenzione di piazzare un grande colpo in attacco e dopo aver sondato il terreno con il Lecce per Saraniti, che sembra destinato ad altri lidi, ha deciso di guardare in casa Pro Vercelli. L’obiettivo, come riferito dal Giornale di Sicilia, è il classe ‘92 Gianmario Comi giocatore con una solida esperienza fra Serie B e Serie C e reduce da 5 reti in 21 presenze con i piemontesi nella passata stagione.