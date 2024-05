Ufficiale Treviso, termina dopo 2 mesi l'esperienza di Perticone in panchina: la nota del club

È durata circa due mesi l’avventura di Romano Perticone sulla panchina di quel Treviso di cui fino a marzo era stato calciatore collezionando 15 presenze in campionato. Il club nella giornata di oggi ha infatti annunciato la fine del rapporto dopo sei gare in cui il giovane tecnico ha collezionato quattro vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali contro il Bassano nei play off di Serie D. Questa la nota:

"Il Treviso FBC 1993 comunica che Romano Perticone termina la collaborazione come allenatore della Prima Squadra biancoceleste. La società lo ringrazia per la prontezza nel rispondere positivamente e in maniera eccellente alle esigenze della società, per il suo impegno e la sua dedizione sia come giocatore così come allenatore.

Il Treviso FBC 1993 augura a Mister Perticone, uomo e professionista, il meglio per il suo futuro, certo che il livello di competenza e la profonda etica che quotidianamente rispetta, lo accompagneranno verso traguardi di alto profilo".