Ufficiale
La Reggina è di Claudio Lotito. L'annuncio del sindaco di Reggio Calabria
La Reggina da questa sera è ufficialmente nelle mani di Claudio Lotito. Il patron della Lazio e l'ex proprietario del club calabrese Nino Ballarino hanno infatti firmato il passaggio di proprietà della società che dunque da oggi vedrà l'inizio di un nuovo capitolo. Ad annunciarlo è il sindaco della città Francesco Cannizzaro sui propri canali social postando una foto con i due imprenditori.
"Habemus RHEGIUM
Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita".
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