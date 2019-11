13 punti in 14 gare: Milan, mai così male dal '94/95 a oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai così male, da quando la vittoria vale tre punti. Come evidenziato da Opta, i 14 punti raccolti dal Milan dopo 13 giornate di campionato (oggi 1-1 in casa contro il Milan) rappresentano il peggior risultato ottenuto dai rossoneri nell'era moderna della Serie A (cioè dalla stagione 1994/95). Eguagliato il record negativo della stagione 2013/2014: per la cronaca, il Milan chiuse all'ottavo posto in quell'edizione del massimo campionato.