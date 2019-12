Fonte: radio Bianconera

Andrea Campagnolo

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Controcampo’, è intervenuto l’ex portiere di Reggina e Catania Andrea Campagnolo:

“Buffon e il suo record? Gli faccio dei grandi complimenti, ha dimostrato negli anni le sue qualità. Non è facile raggiungere tutte quelle presenze, ha raggiunto Maldini e non è cosa da poco. È un campione nel vero senso della parola al di là di tutto quello che ha fatto in campo, è una persona eccezionale, ti saluta, ti parla, spesso mi ha fatto i complimenti rispetto a qualche partita precedente. È un ragazzo alla mano. Da portiere hai qualche vantaggio in questi record, penso ad esempio a Ballotta. Ma devi curare comunque tutti i minimi particolari anche nella tua vita privata, curare l’alimentazione, allenarti per bene se vuoi stare al passo degli altri. Poi lui è stato molto bravo ad adattarsi velocemente a quello che richiede il calcio di oggi. Non sarà più il portiere di dieci anni fa, ma la sua presenza in campo si fa sempre sentire”.