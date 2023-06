Beppe Bergomi: "Conosco Maldini, ecco perché ha lasciato il Milan…"

In un intervista concessa a Fulvio Collovati per il canale YouTube fulvio collovati official, Beppe Bergomi ha parlato di Maldini e della sua uscita dal Milan, ecco quanto evidenziato da TMW:

"Conosco bene Paolo Maldini, lui ha studiato molto per diventare dirigente, al Milan ha fatto bene, ha vinto uno scudetto e ha portato 3 volte il Milan in Champions, ma con gli americani c'è una parola da tenere a mente: condivisione, forse alcune scelte non sono state tanto condivise.

Gli americani danno la possibilità di operare ma pero' vogliono un ritorno.

Dunque ricordiamoci che già ai tempi di Boban anche se era un altra proprietà c'è stato uno scontro su Rangnick, e anche quest'anno anche se vista da fuori qualche problema c'è stato, la linea la detta la società, tu sei un dipendente e devi adeguarti. Alcune scelte non sono state fatte bene ma soprattutto penso che si tratti di un problema di rapporti personali.

Adesso non so cosa farà Paolo, Paolo è il Milan.

Lui può andare all'estero, conosce perfettamente l'inglese ed è molto apprezzato, non lo vedo tanto in un'altra squadra italiana."