Cagliari al lavoro in vista del Sassuolo: a riposto Pereiro, personalizzato per Bradaric

vedi letture

Mattinata di lavoro al Centro sportivo di Assemini per il Cagliari: rossoblù agli ordini di mister Di Francesco impegnati in una seduta atletica e tattica. Dopo l’attivazione a secco, la squadra ha svolto un circuito di forza in campo. A seguire lavoro per reparti: esercitazioni tecnico-tattiche specifiche per difensori e centrocampisti-attaccanti. L’allenamento è proseguito con una serie di partitelle a tema e una partita finale giocata a campo ridotto. Deiola - riporta la nota del club - ha proseguito il lavoro differenziato, seduta personalizzata per Filip Bradaric e Kiril Despodov. A riposo Giuseppe Ciocci e Gaston Pereiro. Domani mattina è in programma una nuova seduta, nel pomeriggio il Cagliari giocherà una partita di allenamento con l’Olbia.