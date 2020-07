Cagliari, ancora terapie per Nainggolan e Pellegrini. Differenziato per Oliva

Archiviata la gara dell’Olimpico il Cagliari si è ritrovato al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare la gara contro l'Udinese. Il programma di oggi: esercizi di scarico per i calciatori maggiormente utilizzati ieri; lavori personalizzati tra campo e palestra per il resto del gruppo. A parte Christian Oliva; terapie per Radja Nainggolan e Luca Pellegrini.