Le partite di oggi: il programma di martedì 21 aprile
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Il turno infrasettimanale di Premier League e LaLiga, ma anche e soprattutto il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. A San Siro si ripartirà dallo 0-0 dell'andata per conoscere il nome della prima finalista. Di seguito il programma calcistico di martedì 21 aprile.
Premier League
21:00 Brighton - Chelsea
Coppa Italia
21:00 Inter - Como
LaLiga
19:00 Ath. Bilbao - Osasuna
19:00 Maiorca - Valencia
21:30 Girona - Betis
21:30 Real Madrid - Alaves
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