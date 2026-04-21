Le partite di oggi: il programma di martedì 21 aprile

Il turno infrasettimanale di Premier League e LaLiga, ma anche e soprattutto il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. A San Siro si ripartirà dallo 0-0 dell'andata per conoscere il nome della prima finalista. Di seguito il programma calcistico di martedì 21 aprile.

Premier League

21:00 Brighton - Chelsea

Coppa Italia

21:00 Inter - Como

LaLiga

19:00 Ath. Bilbao - Osasuna

19:00 Maiorca - Valencia

21:30 Girona - Betis

21:30 Real Madrid - Alaves