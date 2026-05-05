Google "Fonti preferite", aggiungi subito TuttoMercatoWeb e personalizza le tue notizie

Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama “Fonti preferite” e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati.

Una novità semplice, ma potentissima, soprattutto per chi vuole restare sempre aggiornato sul calcio con TuttoMercatoWeb.com.

Aggiungi TuttoMercatoWeb in un clic

Puoi farlo subito da qui

https://www.google.com/preferences/source?q=tuttomercatoweb.com

Una volta aperto il link spunta la casella!

Fatto: da quel momento TuttoMercatoWeb entrerà tra le tue fonti preferite.

Cosa cambia

Attivando questa funzione: vedrai più notizie di TuttoMercatoWeb nella sezione Notizie principali e le troverai nella sezione dedicata chiamata "Dalle tue fonti".

Continuerai comunque a ricevere una panoramica completa anche da altri siti

In pratica, Google darà priorità alle fonti che hai scelto tu.

Perché conviene farlo

Con “Fonti preferite”, Google ti mette al centro: meno contenuti casuali, più spazio a ciò che scegli davvero di leggere. Se segui il calcio ogni giorno, aggiungere TuttoMercatoWeb significa:

-non perdere ultime di calciomercato in tempo reale

-avere aggiornamenti continui su Serie A, Serie B e calcio internazionale

-accedere rapidamente a approfondimenti, interviste e notizie esclusive

Una nuova esperienza di lettura, più tua!

Aggiungi ora TuttoMercatoWeb e assicurati di vedere sempre le notizie che contano davvero.