Le partite di oggi: il programma di martedì 5 maggio
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C'è del calcio giocato in programma anche per oggi, martedì 5 maggio 2026.
Entriamo nelle fasi caldissime delle semifinali di Champions League, con i 90 minuti dell'atto di ritorno. Inaugurano all'Emirates questa sera l'Arsenal e l'Atletico Madrid, che ripartono dal parziale di 1-1, punteggio maturato all'andata in Spagna.
Champions League - Semifinali (ritorno)
21:00 - Arsenal vs Atletico Madrid
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