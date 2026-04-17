Le partite di oggi: il programma di venerdì 17 aprile
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Si apre questo venerdì il 33° turno di Serie A, che alle 18.30 vedrà il Sassuolo ricevere la visita del Como e poi, alle 20.45, l'Inter quella del Cagliari. Si gioca anche in Serie B, col 35° turno. Di seguito il programma calcistico di venerdì 17 aprile, tra Italia ed estero:
Serie A (Italia)
18:30 Sassuolo - Como
20:45 Inter - Cagliari
Serie B (Italia)
20:30 Sampdoria - Monza
Ligue 1 (Francia)
20:45 Lens - Tolosa
Bundesliga (Germania)
20:30 St. Pauli - Colonia
Liga Portugal (Portogallo)
21:45 Rio Ave - AFS
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