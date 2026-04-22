Oggi in TV, chi sarà la seconda finalista in Coppa Italia? Dove vedere Atalanta-Lazio
TUTTO mercato WEB
Chi sarà la seconda finalista in Coppa Italia? Questa sera alle 21.00, su Italia 1, la sfida fra Atalanta e Lazio. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 22 aprile.
19.00 PSG-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT MAX
19.00 Elche-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
20.00 Real Sociedad-Getafe (Liga) - DAZN
20.30 Bruges-Mechelen (Campionato belga) - DAZN
20.30 Union SG-Gent (Campionato belga) - DAZN
20.45 Bayer Leverkusen-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
21.00 Atalanta-Lazio (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Burnley-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO
21.00 Bournemouth-Leeds (Premier League) - SKY SPORT MAX
21.30 Barcellona-Celta (Liga) - DAZN
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Pazza Inter: 3-2 con la firma di Calhanoglu, Chivu insegue uno storico double in finale di Coppa Italia
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile