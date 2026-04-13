Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Lazio e tutte le partite di Serie C

Ci sono diverse partite da poter seguire in televisione anche oggi, lunedì 13 aprile 2026.

La sfida serale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 32^ giornata di Serie A, ma a dominare la scena sui palinsesti italiani è la Serie C, che propone in chiaro la sfida del gruppo C tra Crotone e Catania. E poi ci sono anche i tornei esteri, tra i quali spicca il monday night di Premier League con lo scontro tra Manchester United e Leeds, due antiche rivali del calcio inglese.

Di seguito tutte le principali partite in programma oggi, con accanto a ogni match l'orario del calcio d'inizio e il canale sul quale è possibile assistervi.

20.30 Benevento vs Cavese (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.30 Crotone vs Catania (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Picerno vs Cosenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

20.30 Renate vs Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.30 Dolomiti Bellunesi vs Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.30 Valladolid vs Eibar (Segunda Division) - DAZN

20.45 Fiorentina vs Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Manchester United vs Leeds (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Levante vs Getafe (Liga) - DAZN