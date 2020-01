Inter, oggi i test clinici per Marcelo Brozovic dopo l'infortunio di Lecce

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di responsi medici in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Marcelo Brozovic, centrocampista uscito malconcio dalla sfida col Lecce. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sono fissate per la giornata di oggi i test clinici al giocatore per capire l'entità del problema alla caviglia.