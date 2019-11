© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha parlato al canale YouTube "Que Partitazo" di una suggestione di mercato che infiammerebbe il campionato italiano: "Con l’acquisto di Ronaldo il calcio italiano è tornato al centro dell’attenzione, non quanto ne avrebbe bisogno, ma Cristiano ha aiutato molto. Se Neymar giocasse in Italia nell’Inter sarebbe molto interessante per vedere il duello Juve-Inter, Ronaldo-Neymar, sarebbe meraviglioso per il calcio Italiano che tornerebbe al centro di tutto. Da Messi-Ronaldo in Spagna si sposterebbe tutto a Neymar-Ronaldo in Italia".