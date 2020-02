© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo ha giocato oggi contro la Fiorentina (3-0) la sua partita numero 50 in Serie A. In questo lasso di tempo, il portoghese ha messo lo zampino in 50 reti realizzate dai bianconeri: 40 i gol e 10 gli assist realizzati dall’ex Real Madrid.