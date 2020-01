© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tonfo per il Tottenham di José Mourinho. Gli Spurs perdono allo St Mary Stadium di Southampton, per effetto di un gol di Danny Ings, ma non è la notizia peggiore di giornata. Perché Harry Kane è stato costretto a uscire a un quarto d’ora dalla fine per un problema muscolare: si allontana dunque il quarto posto, dopo il pari del Chelsea contro il Brighton nell’anticipo.

Brutta sconfitta anche per il Wolverhampton Wanderers, battuti dal Watford penultimo in classifica: in gol due ex conoscenze del nostro calcio come Gerard Deulofeu e Pedro Neto (rispettivamente ex Milan e Lazio) ma a fare la differenza è la rete di Doucouré per il 2-1 finale. Infine, nell’altro match delle 16, il Leicester affonda per 0-3 il Newcastle, rilanciando le ambizioni di secondo posto.