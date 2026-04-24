Napoli-Cremonese 4-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera (8' st Beukema), Rrahmani, Buongiorno; Politano (8' st Mazzocchi), Lobotka (9' st Gilmour), McTominay, Gutierrez; De Bruyne (30' st Elmas), Alisson; Hojlund (16' st Giovane). A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa. All.: Conte
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (16' st Folino), Pezzella; Floriani (1' st Zerbin), Maleh (33' st Barbieri), Bondo (1' st Grassi), Payero; Bonazzoli, Okereke (1' st Vandeputte). A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Sanabria. All.: Giampaolo
Arbitro: Doveri
Marcatori: 3' McTominay, 45' aut. Terracciano, 48' De Bruyne, 7' st Alisson
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