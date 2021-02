Nasce il talent social sul mondo del calcio: in palio un contratto con l'Hellas e con il Mantova

Hanno fatto scuola i vecchi talent show riguardanti il calcio ("Campioni il sogno", su tutti) e altre forme d'arte, e adesso nasce la versione social di ciò: un talent che mette in palio due contratti professionistici, uno con l'Hellas Verona e uno con il Mantova.

Questa la nota della formazione virgiliana:

"One Of Us, il primo talent Social sul mondo del calcio ha scelto il Mantova 1911, e l’Hellas Verona, come partner per regalare una speranza a tanti calciatori che vogliono ancora coltivare un grande sogno.

One Of Us scopre il talento e premia il merito attraverso un processo di selezione in App e in una seconda fase attraverso selezioni fisiche sul campo. One of Us è aperto a tutti i giocatori non professionisti che credono in sé stessi e si sentono pronti a mettersi in gioco per il loro sogno.

I prospetti che supereranno la parte in App verranno valutati sul campo da tecnici qualificati del Mantova 1911 e dell’Hellas Verona: i migliori 22, più 8 riserve, potranno continuare a inseguire il loro sogno giocando la finale. Al termine di questa sfida, i due prospetti che avranno maggiormente impressionato i tecnici firmeranno un contratto con l'Hellas Verona e col Mantova 1911.

Solo con One Of Us puoi inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista".