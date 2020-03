Spalletti: "Sono fortunatissimo perché ho potuto vedere Totti anche in allenamento"

Ospite dell'inaugurazione della "VII edizione del Corso di Team Manager" presso il campus Luiss di Viale Romania nella capitale, l'ex allenatore giallorosso Luciano Spalletti ha parlato, all'interno dell'evento, anche del suo passato sulla panchina della Roma e, in particolare, del suo rapporto con Francesco Totti: "Io sono un uomo fortunatissimo, ho potuto vedere Totti anche durante gli allenamenti. Oltre a quelli nelle partite, gli ho visto fare tantissimi gol in allenamento, gol che ovviamente gli altri non hanno visto. Ringraziamo Gesù che ci ha concesso tutto questo", le sue parole riportate in un video sulla pagina Facebook Luiss Sport.