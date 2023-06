tmw radio Impallomeni: "Lazio, Berardi il colpo dell'estate. Milinkovic adatto all'Inter"

Ospiti: Braglia:" Frattesi e Milinkovic non sono al livello di Tonali." Capua:" Berardi alza il livello della rosa della Lazio." Garbo:" Italia terra di conquista. Impallomeni:" Berardi maturo per fare il salto. Il colpo dell'estate Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata.

Milan, a sorpresa Tonali al Newcastle:

"Se fossi un tifoso rossonero attenderei. Ora vediamo. Il campionato italiano è destinato a subire l'aggressività della Premier e di altri campionati. Se arriva un'offerta irrinunciabile l'affare si fa, mi dispiace. In passato il Milan si è privato di Kakà, Shevchenko, ma anche altri. Il tifo prima era pancia, oggi è testa. Il calcio sta cambiando, dobbiamo prenderne atto. AI tifosi del Milan dico di attendere, di stare sereni e vedremo cosa farà Cardinale ora quando incasserà il bottino. 80 milioni è un bel gruzzolo. Frattesi? Solo lui non basta, magari con Milinkovic puoi anche asciugarti le lacrime in un fazzoletto profumato".

Lazio, è fatta per Berardi:

"E' un gran bell'acquisto. Non è il vice-Immobile, serve trovarlo in quel ruolo. Credo che sia il colpo dell'estate. Nella Lazio ritrova quel gioco collettivo che ha anche il Sassuolo. Se non cede Milinkovic e va così in campionato può fare all-in e proiettare la Lazio tra le favorite".

Juventus: Giuntoli ormai in dirittura d'arrivo. Rovella potrebbe sbloccare l'affare Milinkovic. Farebbe bene la Juve a fare questa scelta?

"Rovella è molto bravo. E' cresciuto, mi piace molto. Bisogna avere il coraggio di fare certe scelte. Certo, Milinkovic è personalità, qualità, leadership, però Rovella è un'iniezione nuova di vitalità. Potrebbe dare freschezza, certo non ti garantisce i numeri di Milinkovic ma bisogna avere pazienza".

Ci crede che Allegri non sarà ancora l'allenatore della Juventus?

"Non ci credo. Scanavino lo ha pure confermato".

E l'Inter ora che fa?

"Milinkovic all'Inter ha un senso, al Milan di meno, alla Juve zero".

Che ne pensa della stangata della UEFA a Mourinho?

"E' una sentenza sproporzionata. Lui ha le sue colpe. E' una sentenza elaborata, è un pacchetto di sanzioni che sa di avvertimento. E' un caso che va affrontato non più col piccone ma col cesello".