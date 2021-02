tmw radio Pasqual: "Napoli, la squadra è con Gattuso. Le assenze hanno inciso molto"

A parlare di Atalanta-Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Manuel Pasqual.

Che Napoli ha visto?

"Una squadra che è con l'allenatore. Con un'Atalanta così in forma rischi di prenderne 6-7 e invece la squadra ha dato il massimo. Non voglio trovare alibi per Gattuso e la squadra, ma quando ti presenti a inizio campionato con Mertens e Osimhen e poi non ce li hai per tre mesi è normale che fatichi. In difesa poi sono mancati Manolas e Koulibaly. Dispiace, perché Gattuso ha dato una certa forma a questo Napoli, aveva avuto numeri importanti, poi per infortuni e altro ha perso terreno. La squadra però, ripeto, è con il mister. Una squadra che non lo vuole, perde e scarica la colpa sull'allenatore".

Un pensiero su Insigne:

"E' un ottimo giocatore, deve essere messo nelle condizioni di poter far bene, ma anche lui deve mettersi in quelle condizioni. E' da qualche partita che non lo vedo fare la differenza. Lo vedo fare la differenza in Nazionale e non al Napoli, è strano".