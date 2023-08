ufficiale Inter, un acquisto e una cessione per le squadre giovanili

Doppia operazione per l'Inter, che perde un giovane prospetto (anche se solamente a titolo temporaneo, per adesso) e ne accoglie invece un altro in entrata da destinare alle selezioni under. Lascia la società nerazzurra Davide Balduzzi, esterno classe 2007 che va in prestito alla Sampdoria.

Preso invece dall'Inter un suo coetaneo, un baby attaccante che giocherà almeno inizialmente con la squadra U17. Depositato infatti anche il contratto del classe 2007 Hugo Humanes Gomez, prelevato a titolo definitivo dalle nobili giovanili del Real Madrid.