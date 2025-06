TMW Lazio, piace un ex milanista: è Jan Carlo Simic, l'Anderlecht lo valuta oltre 10 milioni

Jan Carlo Simic potrebbe tornare in Italia. Cresciuto nelle giovanili del Milan, fino a esordire in prima squadra nella passata stagione, in questa è stato uno dei titolari dell'Anderlecht, innescando un discreto percorso di crescita. La Lazio, anche grazie alle prestazioni in Belgio, ha chiesto informazioni sul suo conto. La valutazione è fissata a 13 milioni di euro.

Qualche settimana fa lo stesso Jan Carlo Simic ha parlato della sua esperienza in rossonero, che ha dovuto salutare dopo diversi anni. "Sono fiero di aver fatto il mio esordio con quei colori. Ma alla fine dovevo fare una scelta professionale per la mia carriera, voglio crescere. E ciò è solo possibile giocando. Penso che venire all’Anderlecht fu la decisione migliore per la mia carriera. Qui ho un minutaggio importante in campo, cosa fondamentale per la mia crescita. Sono davvero felice di essere qui”.

“Okay, è ovvio che avrei voluto giocare di più e penso che meritavo più occasioni e spazio. Ma poi tocca all’allenatore decidere e forse ero troppo giovane e inesperto per fare il titolare. Ma io non punto il dito su nessuno. Anzi sono riconoscente per i miei trascorsi milanisti e le partite che ho potuto disputare con quella maglia. La mia autostima è cresciuta notevolmente grazie al Milan e questo mi ha aiutato nell’adattamento all’Anderlecht”.