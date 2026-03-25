Under 18, Franceschini dopo il 3-2 al Portogallo: "Non capita tutti i giorni di rimontare così"

Daniele Franceschini, commissario tecnico dell'Italia Under 18, ha così parlato al termine della partita vinta contro i pari età del Portogallo per 3-2, gara d'esordio nel Gruppo A2 della Lega A del secondo turno delle qualificazioni europee:

“Iniziare con il piede giusto, in queste competizioni, è fondamentale. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché non era affatto facile. Per il calcio che stavamo esprimendo, siamo andati sotto di due gol immeritatamente. Non era semplice mantenere la calma; invece, sono rientrati dall’intervallo con il giusto piglio, facendo tutto quello che avevamo provato in allenamento e mantenendo la propria identità di squadra. Non capita tutti i giorni di compiere una rimonta del genere, specialmente contro il Portogallo, campione in carica, ma al di là del risultato sono contento del cuore e della mentalità che hanno messo in campo, dimostrando di essere una vera squadra”.