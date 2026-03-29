Italia U17, poker contro l'Islanda nel segno di Perillo. Franceschini: "Manca solo l'ultimo step"

L’Italia Under 17 continua a convincere e vola in testa al girone con una prestazione dominante. Gli Azzurrini travolgono l’Islanda con un netto 4-0 al Renato Curi di Perugia, mettendo in mostra qualità, ritmo e grande efficacia soprattutto nei primi 45 minuti. Protagonista assoluto Diego Perillo, autore di una doppietta, affiancato dai gol di Biondini e Corigliano. Questa vittoria vale il primo posto nel gruppo e avvicina la squadra di Daniele Franceschini alla qualificazione, ora distante un solo passo.

La gara si indirizza subito a favore dell’Italia, che parte con grande aggressività e sblocca il risultato già al 7’ con Perillo. Gli Azzurrini continuano a spingere e trovano il raddoppio al 26’ con il capitano Biondini, preciso nell’infilare il portiere islandese. Nel finale di primo tempo arriva l’allungo decisivo: ancora Perillo, di testa, firma il 3-0, prima del poker di Corigliano che chiude i conti già al 39’.

Nella ripresa l’Italia abbassa i ritmi ma mantiene il pieno controllo del match, sfiorando anche il quinto gol in più occasioni e concedendo pochissimo agli avversari. A fine gara il commissario tecnico Daniele Franceschini ha sottolineato la bontà della prestazione, pur evidenziando un calo di intensità nella seconda frazione: "Siamo soddisfatti sia per il risultato che per la prestazione. Ora manca l’ultimo tassello”. Martedì la sfida decisiva contro la Romania: basterà un’altra prova solida per completare l’opera.