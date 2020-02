Verona-Juve, moviola Gazzetta: rigore impeccabile, bravi Fabbri e Var

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus cade sul campo dell'Hellas Verona dopo esser passata in vantaggio con la rete di Ronaldo, rimontata da Borini prima e Pazzini poi su calcio di rigore. Ma c'era quel penalty? Sì, come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola post-partita: "Al 52’ la Juventus reclama un mani di Gunter in area Verona, Massa fa giocare e le immagini mostrano che ha visto bene: il gialloblù ha rischiato, il suo braccio sinistro era aperto, ma il pallone lo prende sul destro regolarmente chiuso. Al 56’ in area Juve Cuadrado e Gunter vanno giù, ma Massa vede bene: entrambi vanno sul pallone, non è rigore. All’85’ dopo un calcio d’angolo del Verona il Var Fabbri manda il direttore di gara al monitor e fa bene: Bonucci colpisce il pallone col braccio: un fallo di mano netto quanto duro da vedere, tanto che nessuno aveva protestato. Giusti rigore e giallo".