Ufficiale Ajax, è Heitinga il nuovo allenatore: "Ho potuto crescere con Slot, sono pronto"

Francesco Farioli se n'è andato dopo appena una stagione sulla panchina dei lancieri e la delusione cocente di un'Eredivisie svanita alle battute finali di stagione, adesso l'Ajax ha deciso con chi rimpiazzarlo. Sarà John Heitinga infatti il nuovo allenatore del club olandese, dopo aver militato nelle giovanili e trascorso oltre dieci anni ad Amsterdam da giocatore. L'olandese 41enne ha firmato un contratto biennale fino al 2027.

Il comunicato ufficiale

"L’Ajax ha raggiunto un accordo con John Heitinga riguardo al suo trasferimento ad Amsterdam in qualità di allenatore. Heitinga ha firmato un contratto come allenatore principale dell’Ajax fino al 30 giugno 2027. Marcel Keizer sarà il suo assistente e firmerà un contratto della stessa durata.

Heitinga (nato ad Alphen aan den Rijn il 15 novembre 1983) ha lavorato nelle ultime due stagioni in Premier League come assistente allenatore al West Ham United e al Liverpool. Prima di trasferirsi in Inghilterra nell’estate del 2023, l’ex giocatore dell’Ajax aveva ricoperto per alcuni mesi il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra dell’Ajax. Dal 2016, l’ex nazionale – che ha giocato non solo per l’Ajax, ma anche per Atlético Madrid, Everton, Fulham e Hertha BSC – ha ricoperto diversi incarichi tecnici nel club olandese.

Keizer (nato a Badhoevedorp il 15 gennaio 1969) è cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, proprio come Heitinga. Dopo una carriera da calciatore professionista all’Ajax, SC Cambuur, De Graafschap e FC Emmen, Keizer ha iniziato ad allenare nel 2002. Ha guidato Telstar, Emmen, SC Cambuur, l’Ajax U23 e anche la prima squadra dell’Ajax, prima di trasferirsi all’estero nel 2018. All’estero ha allenato Sporting CP, Al-Jazira e Al-Shabab".

Queste le prime parole di Heitinga come nuovo tecnico dell'Ajax: "Sono incredibilmente entusiasta di iniziare. Gli ultimi anni in Inghilterra mi hanno fatto molto bene. Ho potuto crescere al fianco di David Moyes e Arne Slot, avendo anche l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento di due grandi club. Sono pronto per proseguire il mio percorso come allenatore principale e sono onorato di avere questa possibilità all’Ajax".