Non solo l'Al-Hilal, per Inzaghi anche la Premier League: sondaggi da due club

Non solo le ricche sirene provenienti dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al-Hilal: il futuro di Simone Inzaghi potrebbe intrecciarsi anche con la Premier League. Come riportato da TalkSport, in caso di separazione dall’Inter - eventualità che potrebbe diventare realtà dopo l’incontro decisivo previsto per martedì con la dirigenza nerazzurra - l’allenatore piacentino avrebbe già avviato contatti preliminari con Tottenham e Newcastle, due club alla ricerca di nuove soluzioni per la guida tecnica.

Inzaghi, reduce da un’annata contrastante con l’Inter, culminata con la pesante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il PSG, resta comunque un profilo molto apprezzato all’estero. La sua capacità di valorizzare la rosa, la gestione del gruppo e i risultati europei ottenuti nelle ultime stagioni hanno attirato l’attenzione di società ambiziose, desiderose di rilanciare il proprio progetto sportivo.

Il Tottenham, dopo le incertezze dell’ultima stagione, potrebbe vedere in Inzaghi l’uomo giusto per costruire un’identità più solida e competitiva. Il Newcastle, invece, sta cercando di confermarsi tra le big della Premier dopo l’ingresso nella sfera saudita, e un tecnico dal profilo internazionale come Inzaghi rappresenterebbe un’ulteriore step di crescita.

Tutto però passerà dal vertice con l’Inter. Simone Inzaghi vuole capire se il club è pronto a garantirgli investimenti e ambizioni all’altezza delle aspettative. In mancanza di rassicurazioni, il tecnico potrebbe davvero voltare pagina.