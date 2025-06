Biasin: "Non scendo dalla nave dell'Inter ora, sono stati fatti miracoli. Adesso due strade"

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin analizza così sui social la pesante sconfitta di Monaco: "Quattro balle a mente semi-fredda. Il massacro sportivo di ieri - perché di questo si è trattato - è inspiegabile e allo stesso tempo ingiustificabile: una squadra che in molti dei suoi elementi era all’ultima grande occasione della carriera che si butta via in questa maniera. È vero che la forza degli avversari è stata dirompente ed è andata persino oltre le aspettative, ma è altrettanto vero che i nerazzurri non hanno praticamente opposto resistenza".

"Le infinite prese per i fondelli dei tifosi avversari? Sono normali e fanno parte del gioco, soprattutto in casi come questo. Poi c’è il resto. Il gruppo Inter ieri ha fallito miseramente e merita sonore critiche, ma è lo stesso che in questi quattro anni ha regalato vittorie, gran gioco, emozioni, cose affatto scontate anche in piazze ben più ricche e spendaccione di quella nerazzurra", ha aggiunto Biasin riferendosi al futuro della squadra nerazzurra.

"Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime ore e ogni parere è legittimo. Personalmente non scendo dalla nave capitanata da Inzaghi insieme ai suoi ragazzi, soprattutto ora che è in piena burrasca e, quindi, ha banalmente bisogno di aiuto. E “aiuto” significa che dopo un quadriennio di conti da sistemare e doverosi mercati a costo zero è giunto il momento di tornare ad investire", ha spiegato dicendo così la sua su quelli che dovrebbero essere nei prossimi mesi i piani della società di via della Liberazione.

"Si può e si deve fare perché questa squadra, oggi, va rinforzata, ringiovanita, supportata. In fondo, se il bilancio dopo un’eternità è incredibilmente tornato a sorridere è proprio perché questo gruppo ha portato in cassa decine e decine di milioni. Ora quei milioni devono diventare benzina per alimentare un nuovo ciclo. Esiste un’alternativa? Sì, si chiama “fare chiarezza”. Investi quattrini? E allora è giusto che tu pretenda di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Non lo fai? Puoi solo augurarti di percorrere più strada possibile senza però avere alcuna pretesa. L’Inter ieri ha vissuto una delle pagine più tristi della sua storia e in qualche modo il destino le ha presentato il conto. Ci hanno fatto credere che superare corazzate come Bayern e Barcellona fosse quasi normale, il Psg ha amaramente spiegato che si è trattato di miracoli", ha concluso il giornalista.