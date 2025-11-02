Atletico Madrid, Giuliano Simeone e il rapporto con il Cholo: "Semplice giocatore-mister"

Giuliano Simeone è sempre più un punto di riferimento per l'Atletico Madrid. nel match vinto per 3-0 contro il Siviglia, ha messo a referto il suo quarto assist in Liga, a cui sono da aggiungere 2 gol (realizzati rispettivamente contro Alaves e Betis). Dopo il successo sugli andalusi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da Marca: "Sono molto felice di essere all'Atletico Madrid. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per tutto il loro supporto quotidiano. Sono molto felice ed emozionato di giocare per l'Atletico. Il mio unico pensiero è continuare a migliorare ogni giorno".

Come sta vivendo questo momento: "Voglio ringraziare tutta la squadra e tutti. Da quando sono arrivato all'Atletico, da quando mi hanno dato l'opportunità di arrivare in prima squadra, ho sempre avuto le idee chiare su chi volevo essere e volevo essere Giuliano. Continuerò a lottare ogni giorno e a dare il 100%".

Al momento della sostituzione, il suo allenatore - e padre - non gli ha stretto la mano: "Dal momento in cui abbiamo saputo che avrei lavorato qui, abbiamo sempre adottato la dinamica giocatore-allenatore. Non è lui a dovermi salutare. Siamo concentrati sul lavorare per dare il massimo per l'Atletico". Prosegue poi: Come allenatore, è lo stile di gioco che amo. Dare tutto, voler dare sempre il 100% fino alla fine. Non mollare mai e voler lottare sempre. E come padre, come in ogni famiglia. Mi aiuta, mi consiglia... È l'amore di un padre per suo figlio".