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L'Amburgo riscatta Gronbaek. Finisce l'avventura col Rennes dell'ex meteora genoana

L'Amburgo riscatta Gronbaek. Finisce l'avventura col Rennes dell'ex meteora genoanaTUTTOmercatoWEB
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 16:29Calcio estero

Si chiude definitivamente l’avventura di Albert Grønbæk con il Rennes. Il centrocampista danese non farà ritorno in Bretagna dopo il prestito in Germania: l’Amburgo ha infatti deciso di esercitare il riscatto, assicurandosi il giocatore a titolo definitivo.

Arrivato in Germania in una fase complicata della stagione, anche a causa di un infortunio, il 25enne è riuscito comunque a rilanciarsi nel finale di campionato, mettendo insieme 7 presenze condite da 1 gol e 2 assist. Numeri sufficienti a convincere il club tedesco a puntare su di lui anche per il futuro. L'operazione è stata definita per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro, un importo sensibilmente inferiore rispetto ai circa 15 milioni investiti dal Rennes nell’estate 2024 per acquistarlo.

Non è stato un percorso lineare per Grønbæk, che nella scorsa stagione ha vissuto anche un passaggio al Genoa, interrotto anticipatamente dopo poche presenze e senza particolare impatto. L’Amburgo ha invece scelto di puntare con decisione sul centrocampista danese, considerandolo un elemento utile per il nuovo progetto tecnico. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale, segnale di una fiducia strutturale nel suo potenziale.

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