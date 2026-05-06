Spinta Calafiori-Giuliano e fuorigioco fantasma: la "denuncia" del figlio di Simeone sui social

Non si placano le polemiche dopo Arsenal-Atletico Madrid sponda colchoneros. Nella semifinale di ritorno di Champions League, la squadra di Simeone ha reclamato diversi calci di rigore. Uno di Gabriel su Giuliano, un altro di Calafiori su Griezmann per un pestone. Ora se ne aggiunge un altro, di cui si sta parlando meno solo perché l'azione era stata invalidata per fuorigioco, tuttavia dubbio.

Il protagonista dell'azione è sempre il figlio del 'Cholo', Giuliano Simeone, che ha "denunciato" l'accaduto sui social. L'episodio è avvenuto nel primo tempo, quando l'ex Bologna Calafiori ha spinto chiaramente il giocatore argentino all'interno dell'area di rigore. Era stato segnalato un offside e, di conseguenza, il possibile rigore non è stato revisionato dal VAR. Ma la "vittima" ha usato le immagini per parlare ed esprimere il suo punto di vista in merito.

La diretta televisiva non ha mostrato immagini chiare del fuorigioco di Giuliano, ma è stato lo stesso attaccante dell'Atletico a pubblicarle nelle sue stories di Instagram. Al momento del rinvio di Oblak, Giuliano si trova ancora nella propria metà campo, risultando quindi in posizione regolare. Nel fotogramma proposto al pubblico, Calafiori spinge il centrocampista colchoneros a palla ovviamente lontana, all'interno dell'area. Qui è scattata l'ulteriore indignazione dei tifosi dell'Atletico Madrid,