Ufficiale Augusta, arriva il rinnovo per Gouweleeuw: il difensore olandese firma fino al 2026

Nove anni con l'Augusta, ma la storia non è ancora finita. Il difensore Jeffrey Gouweleeuw giocherà nel club tedesco anche nella prossima stagione: il contratto del trentatreenne olandese, che sarebbe dovuto scadere a fine stagione, è stato infatti esteso fino al 30 giugno 2026 dopo l'attivazione di una clausola legata alle presenze. Il capitano disputerà quindi la sua decima stagione.

"Ho sempre detto quanto io e la mia famiglia ci sentiamo a casa ad Augsburg, quindi sono felice di continuare a indossare i colori FCA e di iniziare la mia decima stagione", ha detto Jeffrey Gouweleeuw. "Non è una cosa comune oggigiorno per un giocatore avere un periodo così lungo in un club. È qualcosa di speciale per me e mi rende molto orgoglioso".

"Jeff è sempre una presenza fissa nella nostra squadra anche in questa stagione e guida i compagni da capitano, dando l'esempio. Con la sua dedizione e le sue prestazioni, si è affermato come un giocatore prezioso e molto rispettato presso FCA nel corso degli anni. Siamo lieti che Jeff rimarrà un giocatore FCA e continuerà a essere un leader sia dentro che fuori dal campo nella prossima stagione", ha affermato il direttore sportivo Marinko Jurendic.

Jeffrey Gouweleeuw è arrivato all'Augusta nel gennaio 2016 dall'AZ Alkmaar, squadra dell'Eredivisie, e finora ha collezionato 260 presenze ufficiali con l'FCA, di cui 246 in Bundesliga e 14 in DFB-Pokal.