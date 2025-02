Ufficiale Barcellona, arriva il rinnovo anche per Cubarsì: il difensore firma fino al 2029

vedi letture

Il Barcellona e il giocatore Pau Cubarsí hanno concordato un'estensione del contratto che lo vedrà legato al club fino al 30 giugno 2029.

Il difensore blaugrana ha firmato oggi a mezzogiorno il suo nuovo contratto insieme al presidente del Barcellona Joan Laporta, al primo vicepresidente Rafa Yuste e al direttore sportivo del Club, Anderson Luis de Souza "Deco".

Questo il comunicato: "L'estensione del contratto del catalano dimostra ancora una volta che il Club è impegnato a continuare a promuovere i giovani talenti che escono da La Masia. Pur avendo appena compiuto 18 anni, ha già giocato 60 partite per la prima squadra. Tutte in poco più di un anno dalla partita di Coppa del Re contro l'Unionistas in quella fredda sera del 18 gennaio a Salamanca nel 2024.

È stato subito chiaro che Cubarsí era un giocatore speciale. Non solo è un difensore risoluto, ma legge molto bene il gioco e sa fare passaggi che rompono la linea degni dei migliori centrocampisti. Cubarsí è il 100% del Barça, e continuerà a esserlo per molti anni ancora".