Ufficiale Basilea, panchina a Magnin dopo l'addio di Celestini: "Voglio proseguire il suo lavoro"

vedi letture

L'FC Basilea 1893 ha ingaggiato Ludovic Magnin come successore di Fabio Celestini. Dopo aver vinto sia il campionato che la Coppa Svizzera, il tecnico svizzero (ma con passaporto italiano) ha deciso di lasciare: "Il club avrebbe voluto proseguire questa collaborazione, ma rispettiamo la scelta di Fabio", ha scritto il Basilea nella nota con cui ha annunciato la separazione.

Panchina a Magnin dunque, come si legge in un nuovo comunicato: "Il 46enne firma un contratto biennale con il club rossoblù e assumerà la responsabilità sportiva della prima squadra a partire dall'inizio degli allenamenti il ​​20 giugno".

"Ludovic Magnin porta con sé una vasta esperienza pluriennale nel calcio svizzero e internazionale" - si legge - ". Più recentemente, ha trascorso tre anni come allenatore dell'FC Lausanne-Sport, dove ha impressionato per il suo stile di gioco offensivo e una chiara filosofia di gioco. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel gennaio 2013 con la squadra giovanile dell'FC Zurigo, per poi diventare capo allenatore della prima squadra cinque anni dopo, nel 2018. Dopo un periodo di sei mesi in Austria a partire da gennaio 2022, dove ha assunto la guida dell'SCR Altach, fanalino di coda, riuscendo a rimanere in campionato, è tornato in Svizzera, dove il suo percorso lo ha portato all'FC Lausanne-Sport. Ora si trasferisce dal Canton Vaud all'ansa del Reno.

Le qualità e la competenza di Ludo come ex giocatore e allenatore sono indiscusse", afferma il direttore sportivo dell'FCB Daniel Stucki. "Conosce il calcio svizzero a menadito e porta con sé anche un'esperienza internazionale. Sa esattamente cosa serve per vincere titoli con una squadra e, con il suo approccio collaborativo, a volte molto emotivo, porta a bordo campo un elemento che apprezziamo e che fa bene alla squadra. La scorsa stagione abbiamo avuto molti problemi contro un FC Lausanne-Sport sempre preparato in modo eccellente: siamo quindi molto lieti che Ludo alleni la nostra squadra in futuro e la prepari per i suoi avversari".

Le parole di Magnin: "Sono entusiasta"

"Sono incredibilmente entusiasta di poter ora allenare il club più importante della Svizzera", afferma Magnin. "Il mio predecessore ha riportato l'FCB ai vertici, dove merita di essere, e farò tutto il possibile per proseguire su questa strada e far crescere la squadra al meglio. Ho sempre amato giocare al St. Jakob-Park, sia come giocatore che come allenatore. Il fatto di poter ora lavorare in questo magnifico stadio con questi fantastici tifosi mi riempie di orgoglio e di immensa motivazione: non vedo l'ora che inizi la stagione".