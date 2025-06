Ufficiale Bettinelli rinforza il Manchester City: farà parte della squadra del Mondiale per Club

Il Manchester City ha annunciato un rinforzo a sorpresa tra i pali: Marcus Bettinelli è ufficialmente un nuovo giocatore dei Citizens. "Il portiere di 33 anni, proveniente dal Chelsea, ha firmato un contratto annuale e si unirà alla squadra di Pep Guardiola in tempo per il prossimo FIFA Club World Cup. Il Manchester City ha rivolto un caloroso benvenuto a Marcus, augurandogli il meglio per la sua permanenza nel club", si legge sul sito ufficiale.

L'estremo difensore inglese, che ha iniziato la sua carriera al Fulham prima di passare al Chelsea, fornirà ora competizione a Ederson e Stefan Ortega Moreno. "È un onore firmare per il City", ha dichiarato Bettinelli con entusiasmo. "Ho ammirato da lontano ciò che questo Club ha raggiunto da quando è arrivato Pep Guardiola e ora sono entusiasta di far parte della costruzione di quel successo. Non vedo l'ora di lavorare con Guardiola, Xabi Mancisidor e gli eccellenti portieri già presenti, e di vedere i loro metodi da vicino. Spero di poter contribuire in allenamento, nello spogliatoio e in campo mentre cerchiamo di vincere altri trofei nel prossimo anno".

Anche il Direttore Sportivo Hugo Viana ha commentato l'arrivo del portiere: "Siamo davvero felici di aggiungere Marcus alla nostra rosa quest'estate. Ha giocato in Premier League per molto tempo e rafforzerà un reparto portieri già forte. La sua esperienza e la sua mentalità, ci auguriamo, completeranno gli altri nostri portieri senior, assicurando al contempo che sia sempre pronto a scendere in campo quando chiamato in causa".