Ufficiale Un innesto in mediana per De Zerbi: il Marsiglia annuncia l'accordo con Angel Gomes

Angel Gomes è pronto a vestire la maglia dell’Olympique Marsiglia. Il centrocampista inglese, svincolato dopo la fine del contratto con il Lille, ha deciso di restare in Francia e di legarsi al progetto del club marsigliese. Come reso noto dallo stesso club provenziale, Gomes ha già superato le visite mediche e ha raggiunto un accordo di massima con l’OM per un contratto triennale.

Classe 2000, ex Manchester United e con una presenza nella nazionale maggiore inglese, Gomes si prepara a diventare uno dei volti nuovi della formazione che sarà guidata da Roberto De Zerbi. Il Marsiglia ha ufficializzato l’intesa con un comunicato in cui si legge: “L’Olympique de Marseille annuncia di aver raggiunto un accordo di massima con Angel Gomes per l’arrivo del centrocampista della nazionale inglese al club”.

Il trasferimento sarà ufficializzato a breve, ma tutto lascia presagire che Gomes sarà presto annunciato come nuovo rinforzo a centrocampo.