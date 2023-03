Il Chelsea ha rinnovato il contratto del proprio portiere di riserva, ad oggi il terzo nelle gerarchie. Nuovo accordo tra i Blues e Marcus Bettinelli, 30enne estremo difensore anglo-italiano che ha prolungato fino al 30 giugno 2026 col club di Londra, che l'ha prelevato a costo zero dal Fulham nell'estate 2021.

Betts is here to stay! ūü§Ě

Marcus Bettinelli has today signed a new contract with the club! ūüėĀ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 27, 2023