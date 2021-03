Boca-River finisce 1-1: nel finale lo spirito di Maradona salva gli Xeneizes dalla beffa

vedi letture

Due espulsi, tanto agonismo e un gol per parte. Ieri sera si è giocato il SuperClasico tra Boca Juniors e River Plate, valido per la Coppa di Lega argentina. Villa aveva portato in vantaggio i padroni di casa al 41', poi è arrivato il pareggio di Palavecino al 67'. Ma nel finale gli ospiti hanno sfiorato il colpaccio: all'89', una deviazione fortuita di testa del difensore Izquierdos stava per sorprendere Andrada e regalare la vittoria agli uomini di Gallardo. La palla, però, ha preso un effetto stranissimo e non ha superato la linea di porta, con grande sollievo del numero 24, che aveva seguito la traiettoria con le mani tra i capelli. Un episodio che ha subito scomodato il soprannaturale e ovviamente i pensieri di tutti sono andati a Diego Armando Maradona: è stato il soffio del Diez a impedire alla sfera di insaccarsi?