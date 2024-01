Ufficiale Brighton, il giovane talento Mazilu lascia il Farul. Andrà in prestito al Vitesse

Dopo una prima parte di stagione giocata con la maglia del suo Farul in Romania (25 presenze con due gol e tre assist), per l'esterno offensivo Adrian Mazilu è giunta l'ora di spiccare il volo verso un campionato più compativo. Il Brighton, che aveva acquistato il suo cartellino la scorsa estate lasciandolo in prestito nel suo club, ha infatti deciso di girare in prestito il classe 2005 al Vitesse in Olanda.

L'avventura del rumeno con il club di Costanza si conclude dunque con 46 presenze impreziosite da nove reti e quattro assist.