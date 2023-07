ufficiale Brighton, a gennaio arriva un talento del calcio rumeno. E blindato Van Hecke

Nuovo acquisto in previsione del mercato di gennaio per il Brighton di De Zerbi, che si assicura in anticipo uno dei più promettenti talenti del calcio italiano. Nel prossimo mercato invernale arriverà Adrian Mazilu, classe 2005 del Farul Constanta fresco campione nazionale e ancora minorenne. A gennaio sarà dei Seagulls.

Ufficiale intanto anche il nuovo contratto firmato dal difensore centrale Jan-Paul van Hecke. Il 23enne olandese ha sottoscritto un nuovo accordo la cui scadenza non è stata resa nota dal club, anche se si ritiene sia al 2027.