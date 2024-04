Ufficiale Bruno Uvini resta in Brasile. L'ex difensore del Napoli ha firmato col Vitoria Bahia

Il difensore giramondo resta a casa. Bruno Uvini era tornato in Brasile, per vestire la maglia del Gremio, dopo tanti anni trascorsi in giro per il mondo tra Olanda, Inghilterra, Italia, Qatar, Arabia Saudita e Giappone. Adesso, a 32 anni, ha firmato con il Vitoria Bahia fino al 31 dicembre 2024.

Uvini, ricordiamo, ha vestito la maglia del Napoli in 2 occasioni e fu ceduto al Siena nella seconda metà della stagione 2012/13, senza tuttavia scendere in campo.