Calcio svedese in lutto. Un portiere di terza serie è stato ucciso in una sparatoria

Una tragedia ha scosso il calcio svedese nelle ultime ore. Hugo Mosshagen, portiere di appena 20 anni del BK Forward, squadra della terza divisione, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

Le autorità, allertate per una sparatoria in una zona residenziale a ovest di Örebro, lo hanno trovato gravemente ferito. Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate. Al momento non risultano arresti e sono ignote le cause del delitto. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi che Mosshagen possa essere stato colpito per errore: il vero obiettivo sarebbe stata un’altra persona che si trovava con lui, mentre il calciatore non avrebbe mai avuto alcun legame con ambienti criminali o gang.

Il club ha espresso il proprio dolore con un messaggio toccante pubblicato sui social: "Ieri ci siamo svegliati con un evento terribile. Piangiamo la perdita di un portiere molto bravo e talentuoso, di un compagno di squadra e di un caro amico. Al Trängens IP, durante la giornata, le persone si muovevano come sempre, ma nulla era normale. Gli sguardi si incrociavano, le braccia si stringevano e il silenzio diceva più di quanto le parole possano mai esprimere".