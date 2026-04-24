Caso Onana in Camerun: l'ex Inter attacca Eto’o, la tensione è altissima con la federazione

Il rapporto tra André Onana e la Fecafoot continua a deteriorarsi, alimentando una frattura ormai evidente. Il portiere, lontano dalla nazionale da diversi mesi, ha riacceso la polemica con dichiarazioni pesanti durante una diretta su TikTok.

“Non ho problemi con la federazione, ma con un individuo che la usa per regolare i conti. Se non sei d’accordo, verrai escluso”, ha affermato, lasciando intendere un riferimento diretto a Samuel Eto’o, presidente della federazione. Tra i due il clima è teso da tempo e le parole dell’ex Manchester United non fanno che peggiorare la situazione.

Secondo quanto riportato da SNA, il caso sarà discusso nella prossima assemblea generale della Fecafoot. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di una squalifica pesante, che potrebbe tenere Onana lontano dalla nazionale per diversi anni. Uno scenario che sembra ormai allontanare definitivamente il portiere dalla selezione camerunese. E, al di là delle decisioni ufficiali, la sensazione è che il legame tra Onana e la nazionale sia ormai arrivato a un punto di rottura difficilmente sanabile.