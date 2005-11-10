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Ufficiale

Bonato torna al Modena: dal 1° luglio ricoprirà la carica di Direttore Sportivo gialloblù

Bonato torna al Modena: dal 1° luglio ricoprirà la carica di Direttore Sportivo gialloblùTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:47Serie B

La notizia era già nell'aria, ma ora arriva l'ufficialità, perché, come la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Modena fa sapere che "a partire dal 1° luglio, Nereo Bonato assumerà l’incarico di Direttore Sportivo. Per il dirigente veronese si tratta di un ritorno in gialloblù a distanza di 19 anni dall’esperienza vissuta nella stagione 2006/2007.
La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, martedì 9 giugno, alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio Braglia, alla presenza del Presidente Carlo Rivetti e del Direttore Generale sport Andrea Catellani.
Classe 1965, laureato in Economia e Commercio, Bonato ha iniziato la propria carriera dirigenziale nell’estate del 1999 come Direttore Sportivo del Brescello, in Serie C1, sfiorando una storica promozione in Serie B, sfumata soltanto nella finale playoff.

Dopo le esperienze con San Marino e Monza, nel 2004 approda al Sassuolo. Negli undici anni di lavoro con il club neroverde, intervallati dalle parentesi con Modena — dove contribuisce alla salvezza in Serie B nella stagione 2006/2007 — ed Hellas Verona, con cui raggiunge la finale playoff da Direttore Generale nel 2009/2010, Bonato è il protagonista del percorso che porta il Sassuolo dalla Serie C2 alla Serie A, fino alle due preziose salvezze conquistate nelle prime stagioni nella massima serie.

Nella stagione 2016/2017, da Direttore Sportivo dell’Udinese, conquista la salvezza in Serie A. Dal febbraio 2019 al giugno 2021 lavora poi alla Cremonese, prima di approdare al Cagliari, dove ricopre il ruolo di Direttore Sportivo dal novembre 2022 al giugno 2025. Nella prima annata in Sardegna centra la promozione in Serie A attraverso i playoff; nelle due stagioni successive contribuisce al mantenimento della categoria nella massima serie.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Nereo Bonato il benvenuto nella famiglia gialloblù".

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