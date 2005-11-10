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L'Arzignano prosegue con i rinnovi. Cariolato ha prolungato fino al 30 giugno 2028

L'Arzignano prosegue con i rinnovi. Cariolato ha prolungato fino al 30 giugno 2028TUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Moscatelli
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 09:26Serie C

Prosegue a ritmo spedito la programmazione dell'Arzignano Valchiampo, che ha iniziato questa seconda settimana di giugno con l'annuncio del rinnovo di Fabio Cariolato: il difensore ha prolungato l'accordo con il club veneto su base biennale, con nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota ufficiale:

"Fabio Cariolato e FC Arzignano Valchiampo insieme fino al 2028.

Il difensore originario di Cornedo, classe 2002, prolunga il proprio contratto con la Società firmando fino al 30 giugno 2028.

Scuola L.R. Vicenza, dopo la conquista del campionato di Serie D e il debutto tra i Pro in Gialloceleste, di stagione in stagione è diventato una bandiera del Grifo e un punto di riferimento nel terreno di gioco. Garantisce attenzione, dinamicità e corsa nella sua zona di competenza e nella manovra offensiva. Ambasciatore del Club, entrato nel “Club dei 100 Serie C”, fino ad oggi sono 158 le presenze collezionate con la sua maglia numero 13, tra Campionato, Coppa Italia, Poule Scudetto e Playoff, 10 le reti siglate e 8 gli assist firmati.

AVANTI CON CARIO".

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