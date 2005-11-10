Ufficiale Celtic, nessuna rivoluzione: confermato l'allenatore O'Neill per un'altra stagione

Alla fine il Celtic ha scelto la strada della continuità. Il club di Glasgow ha ufficializzato la permanenza di Martin O'Neill alla guida della prima squadra, affidando al tecnico 74enne un contratto della durata di un anno.

La decisione è maturata dopo una serie di confronti con il principale azionista Dermot Desmond, protagonista nelle ultime settimane di diversi colloqui per definire il futuro della panchina biancoverde. Tra i nomi valutati c'era stato anche quello dell'ex attaccante Robbie Keane, ipotesi che aveva però generato malumori e critiche da parte di una parte della tifoseria.

O'Neill, tornato alla guida del Celtic nel corso della scorsa stagione, ha ottenuto risultati di grande rilievo, trascinando la squadra alla conquista della doppietta nazionale. Decisivo il successo nell'ultima giornata di Scottish Premiership, che ha consegnato il titolo ai biancoverdi, prima del trionfo anche nella finale di Coppa di Scozia disputata a Hampden Park.

Curiosamente, dopo aver alzato il trofeo il mese scorso, lo stesso allenatore aveva lasciato intendere che la società avrebbe potuto orientarsi verso un profilo più giovane per il futuro. La dirigenza, invece, ha deciso di proseguire con lui, premiando il lavoro svolto e l'esperienza accumulata.